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أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع على كلا البلدين، وأن المواجهة تعود عليهما بالخسارة؛ مضيفًا أن على الجانبين إيجاد السبيل لتعايش سلمي.
ونقلت وكالة "رويترز"، تصريحات وزير الخارجية الصيني خلال مؤتمره الصحفي، أن "الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما؛ فضلًا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي".
وأضاف "وانغ يي" قائلًا: "بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة جديدة"؛ مشددًا على أنه "للأسف، هناك "فيروس سياسي" في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الدمار الناجم عن وباء "كورونا".
وتوترت العلاقات بين الصين وأمريكا بعد انتشار جائحة كورونا في مدينة ووهان واتهام واشنطن لبكين بالتأخر في الإبلاغ أو افتعال ذلك في المختبر وإحراقه عمدًا.الصين الولايات المتحدة
الصين تلوّح بحرب باردة جديدة مع أمريكا: "فيروس سياسي" ودمار!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-24
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع على كلا البلدين، وأن المواجهة تعود عليهما بالخسارة؛ مضيفًا أن على الجانبين إيجاد السبيل لتعايش سلمي.
ونقلت وكالة "رويترز"، تصريحات وزير الخارجية الصيني خلال مؤتمره الصحفي، أن "الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما؛ فضلًا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي".
وأضاف "وانغ يي" قائلًا: "بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة جديدة"؛ مشددًا على أنه "للأسف، هناك "فيروس سياسي" في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الدمار الناجم عن وباء "كورونا".
وتوترت العلاقات بين الصين وأمريكا بعد انتشار جائحة كورونا في مدينة ووهان واتهام واشنطن لبكين بالتأخر في الإبلاغ أو افتعال ذلك في المختبر وإحراقه عمدًا.
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
01:17 PM
اتهام واشنطن لبكين بالتأخر في الإبلاغ عن الجائحة أو افتعالها يلقي بظلاله
أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة يعود بالنفع على كلا البلدين، وأن المواجهة تعود عليهما بالخسارة؛ مضيفًا أن على الجانبين إيجاد السبيل لتعايش سلمي.
ونقلت وكالة "رويترز"، تصريحات وزير الخارجية الصيني خلال مؤتمره الصحفي، أن "الصين والولايات المتحدة بحاجة إلى البدء في تنسيق السياسات الكلية لاقتصاديهما؛ فضلًا عن تلك الخاصة بالاقتصاد العالمي".
وأضاف "وانغ يي" قائلًا: "بكين وواشنطن تقتربان من حافة حرب باردة جديدة"؛ مشددًا على أنه "للأسف، هناك "فيروس سياسي" في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الدمار الناجم عن وباء "كورونا".
وتوترت العلاقات بين الصين وأمريكا بعد انتشار جائحة كورونا في مدينة ووهان واتهام واشنطن لبكين بالتأخر في الإبلاغ أو افتعال ذلك في المختبر وإحراقه عمدًا.
، الصين تلوّح بحرب باردة جديدة مع أمريكا: "فيروس سياسي" ودمار! ،
المصدر : الخليج 365
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