محمد بن مسعود - الدمام - 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 02:19 PM ليصل إجمالي الإصابات إلى 7429 المغرب: تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات المغرب: تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات سجّلت المغرب اليوم 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7429.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 198، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المجموع 4686 بعد تعافي 48 شخصاً، في حين استبعدت 134698 حالة بعد الكشف المخبري. الكلمات المفتاحية ، المغرب: تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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