شكرا لمتابعة خبر عن أبرز التفاصيل عن تصريح «تموين» أثناء منع التجول الكلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق توكلنا، المعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًا، اليوم الأحد، أنه يتيح الحصول على تصريح "تموين داخل الحي" يوميًّا بين الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا خلال فترة المنع الكلي.

وأوضح التطبيق، أن ذلك لقضاء الاحتياجات التموينية الضرورية داخل النطاق المحدد؛ بينما يتيح طلب تموين طارئ ساعة في اليوم خلال فترات المنع للتنقل بها وبحد ٤ ساعات أسبوعيًّا.

وقال تطبيق توكلنا: "بالتعاون مع وزارة الداخلية تطبيق توكلنا؛ يتيح إصدار تصاريح التنقل أثناء فترة منع التجول لقضاء احتياجاتك الضرورية والطارئة "؛ لافتًا إلى أن المستشفى مسؤول عن إصدار تصاريح الموعد الطبي عبر المجلس الصحي وستظهر عبر التطبيق.