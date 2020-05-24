شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطنون يوثقون صلاة العيد بالمنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تختلف أجواء عيد الفطر هذا العام عن كل عام بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية المفروضة في كافة بلدان العالم للحد من تفشي الجائحة؛ ليلتزم الجميع بأداء صلاة العيد في المنازل.

وكشف عدد من المواطنين والمقيمين، عن أداءهم صلاة عيد الفطر هذا العام بمنازلهم، بعد إيقاف الصلاة بالمساجد ضمن الإجراءات الاحترازية؛ حيث يؤدي أفراد بعض الأسر صلاة العيد في مصليات صغيرة أقاموها داخل منازلهم.

وجاء ذلك وسط أجواء إيمانية؛ تعظيماً لشعيرة صلاة العيد، عملاً بقوله تعالى: "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"؛ حيث حرصوا على أداء الصلاة مع والديهم وأشقائهم، والبعض الآخر مع أبنائهم.

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