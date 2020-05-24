أمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة ،تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً - بمشيئة الله -.
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