شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الشيخ السديس يلقي السلام على أئمة الحرم والأمن دون مصافحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الأحد، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في العيد.

وكشف مقطع فيديو، عن الشيخ عبدالرحمن السديس، وهو يقوم بالسلام على أئمة الحرم والأمن وموظفين الرئاسة من غير مصافحة التزاماً بالإجراءات الاحترازية.

وكان كل من الشيخ عبدالرحمن السديس والشيخ سعد الشثري والشيخ ياسر الدوسري، قد شاركوا في تطييب الحجر الأسود والكعبة المشرفة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.