شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. التزام أهالي الأحساء بمنازلهم في العيد رغم حبهم للاجتماعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

تعد محافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، مدينة قروية تكثر فيها الاجتماعات والحركة، ولكن هذا العيد التزم الجميع بها البقاء في منازلهم اتباعًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكشف تقرير لقناة " الإخبارية " أن الهفوف وهي العاصمة الإدارية لمحافظة الإحساء شهدت التزامًا كبيرًا حيث تكاد تنعدم بها الحركة في أول أيام العيد؛ فيما تمتاز الأحساء بالعالم الأثرية والسياحية وكثرة تنقل والحركة بين الأهالي ولكن هذا العيد جاء مختلفًا.