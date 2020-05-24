وكيل إمارة الرياض يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعيد الفطر المبارك

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى): رفع معالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير رفع معالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة عيدالفطر المبارك . وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على المملكة وهي تنعم بالأمن والأمان والخير والازدهار تحت ظل قيادتها الرشيدة .

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