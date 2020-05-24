لن تقام في الجوامع والمصليات..

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أوقات صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ، بمختلف مدن المملكة العربية السعودية. وأكدت الوزارة أن صلاة عيد الفطر المبارك لن تقام في الجوامع والمصليات. وتختلف أوقات صلاة العيد في كل منطقة بالمملكة عن الأخرى كالتالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر بمختلف مدن المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.