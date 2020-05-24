ولي العهد يتلَّقى التهنئة بالعيد من رئيس جيبوتي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب سمو ولي العهد عن شكره لرئيس جيبوتي على التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلًا الله- تعالى- أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.