الملك وولي العهد يهنئان عبدالله الثاني بذكرى استقلال الأردن

عبر برقيتين منفصلتين من القيادة..

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. Advertisements كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. اقرأ أيضًا: القيادة تهنئ الشيخ خليفة بن زايد لتجديد الثقة به رئيسًا للإمارات



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