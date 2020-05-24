عبر اتصالين.. خادم الحرمين يتلقى تهنئة العيد من ولي عهد أبوظبي ورئيس جيبوتي

تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، هنأه خلاله بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله الملك سلمان التهنئة بهذه المناسبة المباركة، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالتقدم والازدهار.

كما تلقى الملك سلمان،اتصالًا هاتفيًّا، من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، قدّم خلاله التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادل خادم الحرمين، رئيس جيبوتي التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلُا الله تعالى أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.