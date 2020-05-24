إحباط تهريب أكثر من 5 أطنان من الحشيش والقات خلال رمضان

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية بالمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)، أسفرت خلال شهر رمضان، عن إحباط عدة محاولات لتهريب 2040 كيلوجرام، من مادة الحشيش المخدر ، و 3288 كجم من القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 174 مهربا، بينهم 71 يمنيا، و54 مواطنا، و43 أثيوبيا، و6 صوماليين. وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، والقبض عليهم وبحوزتهم الممنوعات رغم مقاومتهم لرجال حرس الحدود وتبادل إطلاق النار معهم.

وأوضح المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن ما أقدم عليه المهربون من أعداء دوت الخليج يكشف عن مخططاتهم الإجرامية وظلالهم وفساد منهجهم وسوء تفكيرهم، ويظهر هذا الاستهداف كيدهم للبلاد، فضلاً عن عدم مراعاة روحانية شهر رمضان المبارك.

مشدداً على أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب دوت الخليج بهذه السموم.