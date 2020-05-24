إحباط تهريب أكثر من 5 أطنان من الحشيش والقات خلال رمضان

وأوضح المقدم القريني، أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أن ما أقدم عليه المهربون من أعداء دوت الخليج يكشف عن مخططاتهم الإجرامية وظلالهم وفساد منهجهم وسوء تفكيرهم، ويظهر هذا الاستهداف كيدهم للبلاد، فضلاً عن عدم مراعاة روحانية شهر رمضان المبارك.
مشدداً على أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب دوت الخليج بهذه السموم.
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