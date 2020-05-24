ضبط 55 متسولاً يوميا في رمضان

كشفت بيانات صادرة من مديرية الأمن العام عن ضبط 1100 متسول ومتسولة في 7 مناطق، وذلك خلال الـ 20 يوما الأولى من رمضان لهذا العام، بمعدل 55 متسولا يوميا، فيما غابت الظاهرة عن 6 مناطق وهي عسير، الباحة، تبوك، الحدود الشمالية، جازان، نجران. وأظهرت البيانات أن منطقة مكة المكرمة سجلت النسبة الأعلى في أعداد المتسولين المضبوطين خلال الـ20 يوما بـ 617 متسولا من جنسيات متعددة بنسبة 56%، تلتها المنطقة الشرقية بـ 192 بنسبة 17.4%، ثم منطقة الرياض بـ 126 بنسبة 11.4%، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية اللازمة، وذلك امتدادًا لجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول. المضبوطون في 7 مناطق - 617 مكة المكرمة - 192 الشرقية - 126 الرياض Advertisements - 79 المدينة المنورة - 50 حائل - 23 القصيم - 13 الجوف



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