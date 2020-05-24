نظام بلاغات إلكتروني لحوادث الطيران

علمت «دوت الخليج» أن الهيئة العامة للطيران المدني تعتزم تطوير نظام إلكتروني، يمكن خلاله توفير التسهيلات لمكتب تحقيقات الطيران في تسجيل الأحداث «الحوادث والوقائع»، خلال نظام يعتمد على الويب باستخدام أي جهاز ومن أي موقع جغرافي، شاملاً تطبيقا للأجهزة الذكية.

دعم تقني

كان مكتب تحقيقات الطيران عقد في يومي 19-20 محرم 1441، برنامج «الخبير التقني» في نسخته الثانية، إذ يهدف هذا البرنامج إلى إشراك خبراء صناعة الطيران في المملكة لتقديم الدعم التقني في تحقيقات سلامة الطيران، ‏وامتد البرنامج يومين، وشارك فيه 5 شركات وطنية بمثابة شركاء مؤثرين في صناعة الطيران، مما أسهم في إثراء البرنامج ونجاحه.

التسجيل السعودي

يذكر أن مكتب تحقيقات حوادث الطيران السعودي AIB، تأسس قبل 5 سنوات، وتحديدا في أكتوبر 2013، ومقره في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ويعنى بحوادث الطيران التي تحدث في المجال الجوي السعودي، كما يشارك في التحقيقات خارجيا إذا كانت الطائرة تحمل التسجيل السعودي.

خبرات وطنية

يمتلك المكتب أحدث الأجهزة والمعامل المتطورة في الكشف عن أسباب حوادث ووقائع الطيران، كما يضم فريقا من الخبراء الوطنيين المؤهلين، الذين يعملون كمحققين أو مهندسين أو محللي بيانات طيران، فيما تستعين بعض الدول الإقليمية بخبراتهم.

مكتب التحقيقات AIB

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- تأسس في أكتوبر 2013

- مقره في مطار جدة

- يعنى بحوادث الطيران في المجال الجوي السعودي

- يشارك في التحقيقات خارجيا إذا كانت الطائرة تحمل التسجيل السعودي

الصندوق الأسود

يمكّن الخبراء من كشف تفاصيل أي حادث طيران، إذ يحوي الذاكرة الأساسية التي تحفظ جميع المعلومات والأصوات، محميةً بطبقة سميكة من جميع الاتجاهات، وتتحمل الحرارة والضغط والسقوط.