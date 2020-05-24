جامعة فيصل: صرف كافة المستحقات للشركات المتعاقدة

أكد المشرف العام على المركز الجامعي للاتصال والإعلام، المتحدث الرسمي في جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز الحليبي، لـ«دوت الخليج»، أن الجامعة حريصة كل الحرص على تنفيذ كافة تعاقداتها مع الشركات وفق ما يقضي به النظام، وتقوم بصرف كافة المستحقات المالية لهذه الشركات في حينه.

وأوضح الحليبي، أنه إذا كانت هناك أوجه قصور من قبل هذه الشركات في صرف أجور ورواتب العاملين لديهم فإن الجامعة لا تتدخل في العلاقة العقدية بين الشركة والعاملين مع تأكيد الجامعة من جانبها أنها ستتخذ الإجراءات النظامية وفق ما يقضي به العقد وبما يضمن حقوق جميع الأطراف.

وأهابت الجامعة بالجميع بضرورة التأكد من صحة الادعاءات قبل نشرها في ظل الشفافية التي تنتهجها الجامعة في هذا الصدد، وأكدت جامعة الملك فيصل أنها لن تقبل نشر وتداول أية معلومات تؤدي إلى إقحامها في مثل هذه المسائل، وستتخذ الجامعة كافة الإجراءات النظامية للحفاظ على حقوقها النظامية تجاه من يحاول الإساءة إليها في مثل هذه الحالات وفق الأنظمة والتعاميم الصادرة في هذا الصدد.

وكان حساب في تويتر، تطرق في تغريدة إلى معاناة مجموعة من موظفي الأمن في الجامعة التابعين لإحدى الشركات الوطنية، جراء تأخر صرف راتب شهر أبريل «شعبان» إلى الوقت الحالي.