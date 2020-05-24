بث خطبتي العيد من الحرمين بعدة لغات

وتهدف منصة (منارة الحرمين) إلى بثِّ الخطب والدروس والمحاضرات والدروس المقدمة في رحاب الحرمين الشريفين عبر الشبكة الإلكترونية لتصل هداياتها للعالمين، وذلك بشراكة فاعلة وتعاون مثمر بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز. يذكر أنه قد تم بثت الدروس من الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك عبر المنصة، ولمتابعة الخطبة وترجمتها على الرابط التاليhttps://manaratalharamain.gov.sa/sp/10813440
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