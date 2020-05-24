برنامج لتأهيل مستشارين في السلوك البشري

وأضاف أن البرنامج احتوى على ورش استمرت لمدة يومين، شملت عدداً من الامتحانات والتقييمات اللازمة لإنهاء البرنامج، وأن جميع المؤهلين والمؤهلات من الكوادر الوطنية، إذ تم إخضاع المستشارين المرشحين لمعايير تقييم عالية الجودة، لافتاً إلى أن البرنامج يؤهل جميع المستشارين المرشحين بعد اعتمادهم لتقديم برامج «تدكس» للقطاعات بالمملكة، بهدف رفع مستوى التواصل المهني والأداء التشغيلي بالمنشآت، بالإضافة لاتباع معايير احترافية في استقطاب الكفاءات، وذلك باستخدام نموذج السلوك البشري دسك. بدوره، أوضح المستشار التطويري للبرامج مازن السادات، أن قيمة المخرجات لمنسوبي البرنامج، ومدى جودتها جاءت لرفع نسبة الوعي الاحترافي بالمنشآت في ظل هذه الظروف، مشيرا إلى أن البرنامج يتوافق مع معيارين أساسيين من أهداف رؤية المملكة 2030، وهما: مجتمع حيوي بنيانه متين، واقتصاد مزدهر فُرَصُهُ مُثمرة.
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