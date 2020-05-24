برنامج لتأهيل مستشارين في السلوك البشري

أعلن المتخصص في ريادة الأعمال المهندس خالد الزيني، انتهاء البرنامج التأهيلي لاعتماد مستشارين سعوديين وسعوديات في نموذج السلوك البشري (دسك) عن طريق الاجتماعات الافتراضية، الذي حصد نتائج عالية الجودة وتقييم كلي يفوق الـ94%، بنسبة رضا المرشحين، وذلك ضمن مبادرة تم إطلاقها لتنظيم 8 ندوات لخدمة المجتمع ورفع نسبة الوعي.

وأضاف أن البرنامج احتوى على ورش استمرت لمدة يومين، شملت عدداً من الامتحانات والتقييمات اللازمة لإنهاء البرنامج، وأن جميع المؤهلين والمؤهلات من الكوادر الوطنية، إذ تم إخضاع المستشارين المرشحين لمعايير تقييم عالية الجودة، لافتاً إلى أن البرنامج يؤهل جميع المستشارين المرشحين بعد اعتمادهم لتقديم برامج «تدكس» للقطاعات بالمملكة، بهدف رفع مستوى التواصل المهني والأداء التشغيلي بالمنشآت، بالإضافة لاتباع معايير احترافية في استقطاب الكفاءات، وذلك باستخدام نموذج السلوك البشري دسك. بدوره، أوضح المستشار التطويري للبرامج مازن السادات، أن قيمة المخرجات لمنسوبي البرنامج، ومدى جودتها جاءت لرفع نسبة الوعي الاحترافي بالمنشآت في ظل هذه الظروف، مشيرا إلى أن البرنامج يتوافق مع معيارين أساسيين من أهداف رؤية المملكة 2030، وهما: مجتمع حيوي بنيانه متين، واقتصاد مزدهر فُرَصُهُ مُثمرة.