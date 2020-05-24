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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ، والليث ، والقنفذة ، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.حالة الطقس الأرصاد
"الأرصاد" تنبه مكة و4 من محافظاتها.. رياح وغبار يضمّان الطرق السريعةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-24
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ، والليث ، والقنفذة ، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
12:27 PM
حالة تستمر حتى السادسة مساء وتشمل تدنّيًا في مدى الرؤية بالمناطق المفتوحة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة ، والليث ، والقنفذة ، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.
، "الأرصاد" تنبه مكة و4 من محافظاتها.. رياح وغبار يضمّان الطرق السريعة ،
المصدر : الخليج 365
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