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أظهر المواطنون والمقيمون بمدينة عرعر، التزامًا واضحًا بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتضمنة منع التجول الكلي في أيام عيد الفطر، كما كشفت الصورُ الملتقطة اليوم مدى الوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تحقيقًا للسلامة العامة.
وتُواصل الجهات الأمنية من مختلف القطاعات في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، تطبيق أمر منع التجول عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج المدينة ضِمن الإجراءات الاحترازية باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تُقَدم خدماتها للمواطنين والمقيمين.
عيد الفطر عرعر
شاهد من عرعر.. التزام الأهالي بتطبيق منع التجول الكلي في أول أيام العيدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-24
أظهر المواطنون والمقيمون بمدينة عرعر، التزامًا واضحًا بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتضمنة منع التجول الكلي في أيام عيد الفطر، كما كشفت الصورُ الملتقطة اليوم مدى الوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تحقيقًا للسلامة العامة.
وتُواصل الجهات الأمنية من مختلف القطاعات في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، تطبيق أمر منع التجول عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج المدينة ضِمن الإجراءات الاحترازية باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تُقَدم خدماتها للمواطنين والمقيمين.
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
12:17 PM
فيما تُواصل الجهات الأمنية وقطاعاتها انتشارها في مختلف الطرق والميادين
أظهر المواطنون والمقيمون بمدينة عرعر، التزامًا واضحًا بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتضمنة منع التجول الكلي في أيام عيد الفطر، كما كشفت الصورُ الملتقطة اليوم مدى الوعي المجتمعي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تحقيقًا للسلامة العامة.
وتُواصل الجهات الأمنية من مختلف القطاعات في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، تطبيق أمر منع التجول عبر انتشارهم في مختلف الطرق والميادين ومداخل ومخارج المدينة ضِمن الإجراءات الاحترازية باستثناء الجهات الحيوية المستثناة من المنع التي تُقَدم خدماتها للمواطنين والمقيمين.
، شاهد من عرعر.. التزام الأهالي بتطبيق منع التجول الكلي في أول أيام العيد ،
المصدر : الخليج 365
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