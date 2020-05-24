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بث حساب مركز التواصل الحكومي بـ"تويتر"، فيديو أظهَرَ عددًا من الوزراء وهم يقدمون التهاني للمواطنين والمقيمين في المملكة بعيد الفطر المبارك؛ داعين الله أن يُزيل الغمة عن الأمة، وأن يحفظ الجميع، وأن يُديم الصحة والعافية، وأن يتقبل الصيام والطاعات خلال شهر رمضان الكريم.
وتَوَجّه الوزراء بالدعاء للمولى عز وجل، بأن يُديم الأمن والأمان في المملكة، وأن يحفظ أهلها والمقيمين فيها من الابتلاءات، وأن يرفع عن الجميع هذه الغمة ويشفي جميع المرضى. عيد الفطر
شاهد كيف كانت معايدة 10 وزراء للمواطنين والمقيمين بالمملكةهادي العصيمي الخليج 365 2020-05-24
بث حساب مركز التواصل الحكومي بـ"تويتر"، فيديو أظهَرَ عددًا من الوزراء وهم يقدمون التهاني للمواطنين والمقيمين في المملكة بعيد الفطر المبارك؛ داعين الله أن يُزيل الغمة عن الأمة، وأن يحفظ الجميع، وأن يُديم الصحة والعافية، وأن يتقبل الصيام والطاعات خلال شهر رمضان الكريم.
وتَوَجّه الوزراء بالدعاء للمولى عز وجل، بأن يُديم الأمن والأمان في المملكة، وأن يحفظ أهلها والمقيمين فيها من الابتلاءات، وأن يرفع عن الجميع هذه الغمة ويشفي جميع المرضى.
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
11:31 AM
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
12:45 PM
في مقطع فيديو بثه مركز التواصل الحكومي على "تويتر"
بث حساب مركز التواصل الحكومي بـ"تويتر"، فيديو أظهَرَ عددًا من الوزراء وهم يقدمون التهاني للمواطنين والمقيمين في المملكة بعيد الفطر المبارك؛ داعين الله أن يُزيل الغمة عن الأمة، وأن يحفظ الجميع، وأن يُديم الصحة والعافية، وأن يتقبل الصيام والطاعات خلال شهر رمضان الكريم.
وتَوَجّه الوزراء بالدعاء للمولى عز وجل، بأن يُديم الأمن والأمان في المملكة، وأن يحفظ أهلها والمقيمين فيها من الابتلاءات، وأن يرفع عن الجميع هذه الغمة ويشفي جميع المرضى.
، شاهد كيف كانت معايدة 10 وزراء للمواطنين والمقيمين بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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