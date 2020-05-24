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أكثر من 90 ألف مئذنة تصدح بتكبيرات العيد في المملكة

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صدحت مآذن أكثر من 90 ألف جامع ومسجد بالمملكة بترديد تكبيرات عيد الفطر المبارك بعد أن من الله على عباده بإتمام شهر الصوم وعاشوا مع رمضان أجواء إيمانية عامرة بذكر الله وشكره رغم غلق المساجد مؤقتا في ظل الإجراءات الاحترزاية التي تعمل بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بسبب جائحة مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد .

وبادر مؤذنو المساجد والجوامع في المملكة برفع التكبيرات من بعد صلاة الفجر مباشرة وحتى دخول وقت صلاة العيد.

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