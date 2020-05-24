، روسيا وكورونا.. أقل عدد إصابات منذ 1 مايو وقفزة في الوفيات ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 344481 حالة

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الساعات الــ24 الماضية، أقل ارتفاع منذ مطلع الشهر، مع تسجيل قفزة جديدة في حصيلة الوفيات.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، عن رصد 8599 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة (مقابل 9434 إصابة يوم أمس)؛ أي أقل حصيلة منذ 1 مايو؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد منذ بداية الجائحة 344481؛ بما في ذلك 227641 حالة نشطة.

وأكد التقرير وفق "روسيا اليوم" وفاة 153 مصابًا بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير (مقابل 139 وفاة أمس)؛ مما يحطم الرقم القياسي السابق الذي يعود إلى الجمعة الماضي (150 وفاة)، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 3541 حالة وفاة.

وتماثل 5363 مريضًا للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس (مقابل 8111 في اليوم السابق)؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين 113299 شخصًا.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة (2516 حالة) إلى العاصمة موسكو، التي لا تزال أكبر بؤرة للوباء في روسيا بـ163913 إصابة بما فيها 1993 حالة وفاة.روسيا فيروس كورونا الجديد