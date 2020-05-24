محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للملك عبدالله الثاني. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-24 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للملك عبدالله الثاني. Advertisements وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 11:27 AM أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالازدهار أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالازدهار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للملك عبدالله الثاني. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. ، القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده ،

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