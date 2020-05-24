، شاهد "نفرح لفرحكم".. مبادرة مدرسية تعايد أبطال الأمن والصحة بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - قائد نادي الحي بقيا: هدفنا دعمهم معنوياً والوقوف بجانبهم في الظروف الراهنة

أطلق نادي الحي بمدرسة القاع في قيا بني الحارث ،صباح اليوم، مبادرة "نفرح لفرحكم" المتضمنة توزيع هدايا العيد على القطاعات الأمنية والصحية في قيا جنوب شرقي الطائف.

وأوضح قائد نادي الحي في قيا، سالم بن مريسي الحارثي، أن هذه المبادرة تهدف إلى شكر رجال الأمن، وأبطال الصحة، والوقوف بجانبهم ودعمهم معنوياً في ظل الظروف الراهنة، نظير تضحياتهم وجهودهم المشكورة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة انطلقت صباح يوم العيد الأحد، وشارك فيها منسوبو وطلاب النادي مصطحبين معهم هدايا العيد من بطاقات المعايدة ، والحلويات ، والشوكولاتة، وحزم الطيب الفاخر ، حيث جرى توزيعها في وقتٍ مبكر مستهدفةً رجال الأمن في نقاط التفتيش ، والدوريات الأمنية لجميع القطاعات المشاركة ، وأبطال الصحة في مستشفى قيا.

وكان في استقبال الطلاب والمنسوبين: مدير المستشفى الأخصائي عايض عوض الحارثي ، ومدير شرطة قيا الرائد سلمان الثقفي ، ومدير قسم مرور قيا رئيس رقباء فواز الحارثي، والذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة التي رسمت البهجة والفرح والسرور على منسوبيهم.

وثمّن "الحارثي" جهود جميع القطاعات الأمنية والصحية، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء، ويحمي بلادنا من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة -حفظها الله-.

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