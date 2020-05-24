السعودية | وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:32 صباحًا, 24 مايو 2020 م المناطق - واس رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسم منسوبي وزارة الحرس الوطني ،التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية – حفظه الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

كما رفع سمو الأمير عبدالله بن بندر التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه وعلى الوطن بالخير والمسرات .

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