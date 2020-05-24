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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد؛ رسالة تهنئة إلى المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية معايدة ترامب؛ حيث قال: إن "عيد الفطر معروف بكونه مهرجان الإفطار، وهو يأتي بعد ختام شهر رمضان المبارك، وهو شهر ملؤه الصوم والصلاة والتأمل وغيرها من الشعائر التقليدية".
وأوضح ترامب أنه: "على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، بينما كنا نكافح وباء فيروس كورونا المستجد؛ كان اعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف غير المسبوقة".
ووفق "سبوتنك عربي" تابع ترامب قائلًا: "بينما يحتفل المسلمون بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة". وأضاف: "الآن أكثر من أي وقت مضى يتم تذكيرنا بالسلام الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي بالإنسان، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها الدين إلى حياتنا".دونالد ترامب عيد الفطر
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 09:27 AM
قال: نكافح الوباء واعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا"ترامب" يعايد المسلمين: السلام يحقق الطمأنينة والحب يرتقي بالإنسان
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد؛ رسالة تهنئة إلى المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية معايدة ترامب؛ حيث قال: إن "عيد الفطر معروف بكونه مهرجان الإفطار، وهو يأتي بعد ختام شهر رمضان المبارك، وهو شهر ملؤه الصوم والصلاة والتأمل وغيرها من الشعائر التقليدية".
وأوضح ترامب أنه: "على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، بينما كنا نكافح وباء فيروس كورونا المستجد؛ كان اعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف غير المسبوقة".
ووفق "سبوتنك عربي" تابع ترامب قائلًا: "بينما يحتفل المسلمون بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة". وأضاف: "الآن أكثر من أي وقت مضى يتم تذكيرنا بالسلام الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي بالإنسان، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها الدين إلى حياتنا".
، "ترامب" يعايد المسلمين: السلام يحقق الطمأنينة والحب يرتقي بالإنسان ،
المصدر : الخليج 365
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