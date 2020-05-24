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أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في بيان اليوم الأحد؛ تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي يوم السبت بعد أول يوم من عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ بدء تفشي المرض.
وقالت اللجنة إن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج، في حين كانت الثالثة منقولة محليًّا.
وأضافت، وفق "رويترز"؛ أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض زاد من 28 حالة إلى 36 حالة يوم السبت.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي 82974 حالة، بينما ظلّ عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 09:17 AM
كشفت أمس عن عدم تسجيل أي حالات لأول مرة منذ التفشّيبعد يوم "الصفر".. الصين تعلن 3 إصابات جديدة بكورونا
أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في بيان اليوم الأحد؛ تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي يوم السبت بعد أول يوم من عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ بدء تفشي المرض.
وقالت اللجنة إن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج، في حين كانت الثالثة منقولة محليًّا.
وأضافت، وفق "رويترز"؛ أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض زاد من 28 حالة إلى 36 حالة يوم السبت.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي 82974 حالة، بينما ظلّ عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
، بعد يوم "الصفر".. الصين تعلن 3 إصابات جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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