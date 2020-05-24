، أمير عسير مهنئًا القيادة بالعيد: لكم مني والأهالي والمقيمين أصدق مشاعر الولاء ،

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رفع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية الإسلامية باليمن والبركات، وأن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وبلاد المسلمين.
وقال: "أعلم ويعلم أهالي عسير أنكم -أيدكم الله- لا يسركم أن شعبكم سيقضي عيد الفطر المبارك هذا العام، بعيدًا عن تقاليده، المنبثقة مما سنه الله لهم من الاجتماع على الفرح والسرور بالعيد، والاحتفاء به، والتهادي والتواصل فيما بينهم فيه، كيف لا وأنتم تقيمون شرع الله، وتنشرون سنة رسوله، في العيد وفي كل جوانب الحياة، وتولون الاهتمام كله لإسعاد شعبكم وإعزازه وإكرامه".
وأضاف: "أعلم ويعلم أهالي عسير أنكم -أيدكم الله- لم تلجؤوا لمنع التجمع والتواصل في هذا العيد، عن شعبكم، وإخوانهم المقيمين معهم على ثرى هذا الوطن العظيم، إلا حبًّا لهم، وخوفًا عليهم، وحرصًا على حمايتهم من جائحة كورونا، وأنكم قد ضحيتم بكلِّ ما ترتَّب على قراراتكم الشجاعة الحكيمة من آثار اقتصادية كبرى، من أجل كرامة الإنسان وحمايته، وسلامته، متوكلين على الله في ذلك كله، ومطبقين لسنة نبيه، ثم واثقين بقدرات أبنائكم في هذا الوطن، وكفاءة أجهزته، ونبل شعبه".
وأردف قائلاً: "أعلم ويعلم أهالي عسير أن ولي عهدكم - أيدكم وأيده الله - يشاطركم كلَّ ذلك، ويساندكم فيه، ويتابع بصدق، وأمانة نراها ونشعر بها، لتطبيق توجيهاتكم بإتقان، ويستحث بكل حرص واهتمام من أجل تحقيق آمالكم، فلكم سيدي، ولولي عهدكم القوي الأمين، مني ومن أهالي عسير والمقيمين فيها، أصدق مشاعر الولاء، وأعمق معاني الامتنان، وأسمى التهاني بعيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ، الذي يحلُّ علينا، ووطننا - بفضل الله ومنته - يتصدَّر قوائم النجاح، في مكافحة هذه الجائحة، التي - بفضل الله وعونه - استطعنا الحد من انتشارها، ومنع توسع سريان وبائها، وأسأله تعالى أن يعيننا على زوالها عنا وعن الإنسانية جمعاء".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز عيد الفطر
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 09:15 AM
قال: لم تلجؤوا لمنع التجمع والتواصل عن شعبكم وإخوانهم المقيمين إلا حبًّا لهم
رفع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمتين العربية الإسلامية باليمن والبركات، وأن يزيل هذه الغمة عن بلادنا وبلاد المسلمين.
وقال: "أعلم ويعلم أهالي عسير أنكم -أيدكم الله- لا يسركم أن شعبكم سيقضي عيد الفطر المبارك هذا العام، بعيدًا عن تقاليده، المنبثقة مما سنه الله لهم من الاجتماع على الفرح والسرور بالعيد، والاحتفاء به، والتهادي والتواصل فيما بينهم فيه، كيف لا وأنتم تقيمون شرع الله، وتنشرون سنة رسوله، في العيد وفي كل جوانب الحياة، وتولون الاهتمام كله لإسعاد شعبكم وإعزازه وإكرامه".
وأضاف: "أعلم ويعلم أهالي عسير أنكم -أيدكم الله- لم تلجؤوا لمنع التجمع والتواصل في هذا العيد، عن شعبكم، وإخوانهم المقيمين معهم على ثرى هذا الوطن العظيم، إلا حبًّا لهم، وخوفًا عليهم، وحرصًا على حمايتهم من جائحة كورونا، وأنكم قد ضحيتم بكلِّ ما ترتَّب على قراراتكم الشجاعة الحكيمة من آثار اقتصادية كبرى، من أجل كرامة الإنسان وحمايته، وسلامته، متوكلين على الله في ذلك كله، ومطبقين لسنة نبيه، ثم واثقين بقدرات أبنائكم في هذا الوطن، وكفاءة أجهزته، ونبل شعبه".
وأردف قائلاً: "أعلم ويعلم أهالي عسير أن ولي عهدكم - أيدكم وأيده الله - يشاطركم كلَّ ذلك، ويساندكم فيه، ويتابع بصدق، وأمانة نراها ونشعر بها، لتطبيق توجيهاتكم بإتقان، ويستحث بكل حرص واهتمام من أجل تحقيق آمالكم، فلكم سيدي، ولولي عهدكم القوي الأمين، مني ومن أهالي عسير والمقيمين فيها، أصدق مشاعر الولاء، وأعمق معاني الامتنان، وأسمى التهاني بعيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ، الذي يحلُّ علينا، ووطننا - بفضل الله ومنته - يتصدَّر قوائم النجاح، في مكافحة هذه الجائحة، التي - بفضل الله وعونه - استطعنا الحد من انتشارها، ومنع توسع سريان وبائها، وأسأله تعالى أن يعيننا على زوالها عنا وعن الإنسانية جمعاء".
، أمير عسير مهنئًا القيادة بالعيد: لكم مني والأهالي والمقيمين أصدق مشاعر الولاء ،
المصدر : الخليج 365
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