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قالت وسائل إعلام مصرية، ليل السبت الأحد، بإصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكرت عدد من الصحف المصرية أنه جرى نقل رجاء الجداوي في عربة إسعاف إلى مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا بالإسماعيلية.
ووفق "سكاي نيوز" كانت الفنانة قد هنّأت الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ وذلك خلال برنامجها "نحاول" المذاع على الراديو 9090؛ مشيرة إلى أنها تشعر بسعادة وفرح بسبب حديثها مع الجمهور، وصناعتها لكحك العيد مع أسرتها.
ورجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وعرفت طريق الفن من أواخر الخمسينيات، وفقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.
وفي بداية سبعينيات القرن العشرين، تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة، وشاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "لعبة النسيان".مصر فيروس كورونا الجديد
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 08:53 AM
كانت قد عبّرت عن سعادتها بصناعتها لكحك العيد مع أسرتهاإصابة فنانة مصرية شهيرة بكورونا ونقلها إلى مستشفى العزل
قالت وسائل إعلام مصرية، ليل السبت الأحد، بإصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكرت عدد من الصحف المصرية أنه جرى نقل رجاء الجداوي في عربة إسعاف إلى مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا بالإسماعيلية.
ووفق "سكاي نيوز" كانت الفنانة قد هنّأت الشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ وذلك خلال برنامجها "نحاول" المذاع على الراديو 9090؛ مشيرة إلى أنها تشعر بسعادة وفرح بسبب حديثها مع الجمهور، وصناعتها لكحك العيد مع أسرتها.
ورجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وعرفت طريق الفن من أواخر الخمسينيات، وفقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.
وفي بداية سبعينيات القرن العشرين، تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة، وشاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "لعبة النسيان".
، إصابة فنانة مصرية شهيرة بكورونا ونقلها إلى مستشفى العزل ،
المصدر : الخليج 365
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