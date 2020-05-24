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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 431 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178281 حالة.
وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 31 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8247 حالة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 08:43 AM
روبرت كوخ: إجمالي حالات الإصابة 178281 حالةتسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 431 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178281 حالة.
وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 31 حالة؛ ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8247 حالة.
، تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ،
المصدر : الخليج 365
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