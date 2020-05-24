، "مخاطر الألعاب النارية في العيد".. إصابات ووفيات وتحذير "مدني جازان" يتواصل ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما شدد "الغامدي" على دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم واستشعار مسؤوليتهم

مع حلول عيد الفطر المبارك يعود للواجهة ما سببته الألعاب النارية خلال الأعوام الماضية من إصابات ووفيات؛ إضافة إلى ما قد تسببه من أضرار في الممتلكات في ظل عدم مراقبة أولياء الأمور لأبنائهم.

هذا وقد حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين من مخاطر الألعاب النارية التي قد تؤدي إلى حوادث خطيرة ينتج عنها أضرار جسدية كبيرة وإصابات بالغة في الجسم، أو فقد أحد أعضاء الجسد، أو اندلاع الحرائق وخاصة خلال قضاء الأسر فترة الحجر المنزلي.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الألعاب النارية تشكل خطرًا كبيرًا، خصوصاً بعد تواجد نوعيات من الألعاب النارية ذات خطورة عالية، محذراً من الانجراف خلف رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية ولا سيما خلال الحجر المنزلي فترة أيام عيد الفطر المبارك؛ حيث يكثر بيع وشراء هذه الألعاب الخطرة في الأعياد رغم أنها تشكل خطراً حقيقياً يهدد سلامة أرواح مستخدميها خاصة من فئة الأطفال.

وشدد "الغامدي" على أهمية دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم واستشعار مسؤوليتهم وعدم شراء هذه الألعاب لهم وتوعيتهم بمخاطرها والحرص على سلامة أبنائهم.

واختتم بأن المديرية العامة للدفاع المدني قد أطلقت حملة توعوية تحت شعار "سلامتك بمنزلك غايتنا" والتي هدفت لتوعية الأسر بالمنازل فترة الحجر المنزلي، ولاقت تفاعلاً كبيراً من جميع شرائح وأطياف المجتمع على جميع حسابات الدفاع المدني في مواقع التواصل الاجتماعي التي بدأت منذ فترة في نشر عدد من الفيديوهات والرسائل التوعوية التي تتناول هذه المخاطر والتحذير من مخاطرها، متمنياً للجميع قضاء عيد سعيد مفعم بالسلامة وخالٍ من المخاطر.

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الدفاع المدني الألعاب النارية