محمد بن مسعود - الدمام - النيران اندلعت بشقة في عمارة سكنية بسبب سقوط مدخنة كهربائية تمكّنت فرق الدفاع المدني في عرعر من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية وفك احتجاز 7 أشخاص. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد #الدفاع_المدني بـ #عرعر حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية بحي النسيم بسبب سقوط مدخنة كهربائية، نتج عنه احتجاز امرأتين وأربعة أطفال وعاملة منزلية تم إخراجهم وإخلاء العمارة دون إصابات ولله الحمد. الدفاع المدني عرعر الدفاع المدني عرعر 24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 08:36 AM Advertisements النيران اندلعت بشقة في عمارة سكنية بسبب سقوط مدخنة كهربائية مدني عرعر يفك احتجاز امرأتين و4 أطفال عقب حريق شبّ بمنزلهم مدني عرعر يفك احتجاز امرأتين و4 أطفال عقب حريق شبّ بمنزلهم تمكّنت فرق الدفاع المدني في عرعر من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية وفك احتجاز 7 أشخاص. وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: أخمد #الدفاع_المدني بـ #عرعر حريقاً اندلع بشقة في عمارة سكنية بحي النسيم بسبب سقوط مدخنة كهربائية، نتج عنه احتجاز امرأتين وأربعة أطفال وعاملة منزلية تم إخراجهم وإخلاء العمارة دون إصابات ولله الحمد. الكلمات المفتاحية ، مدني عرعر يفك احتجاز امرأتين و4 أطفال عقب حريق شبّ بمنزلهم ،

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