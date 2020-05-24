شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..برنامج " صنع في البيت " لعرض مواهب الشباب في الحجر الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس الهئية العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، عن تفاصيل برنامج " صنع في البيت" والذي من شأنه عرض المواهب التي اكتشفها الأفراد في نفسهم خلال فترة الحجر الصحي من عزف، وطبخ، رسم، وغيرها.

وقال آل الشيخ: " كل شباب وبنات وطني الغاليين اللي طلعوا مواهبهم وقدراتهم في فترة الحجر الصحي برنامج صنع في البيت منكم ولكم شاركوا فيه وارسلوا مقاطعكم تنعرض لكل الناس وفالكم الجوائز وعيدنا فيكم بخير " .

ويعرض البرنامج بدءا من الخميس في الساعة العاشرة مساءا على قناة " إم بي سي 1 ".