شكرا لمتابعة خبر عن «العبدالعالي» يحسم الجدل حول أن «المستشفيات تعتبر مكانا للعدوى» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على سؤال بخصوص أن البعض يخشى الذهاب إلى المستشفيات، وعما إذا كانت المستشفيات تعتبر مكاناً للعدوى.

وقال العبدالعالي إن فرص انتقال العدوى ترتبط دائماً بالسلوك الذي نقوم به مثل التجمع بعدد كبير والمصافحة وملامسة أسطح بدون حذر وعدم غسل وتطهير كل ما يجب أن يكون نظيفاً وأهمها اليدان.

وأوضح العبدالعالي:" إذا ما اتبعنا السلوكيات الصحية في أي مكان سواء كنا في منزل أو سيارة أو طريق أو مكان عام أو منشأة صحية فالمخاطر موجودة، لكن الأهم من ذلك أن نكون متوازنين. وأشار إلى أن الخدمات الصحية لها جوانب أخرى، فهناك أشخاص لديهم أمراض مزمنة، وهناك التطعيمات، ومن له مواعيد مجدولة مهمة ".

وشدد متحدث الصحة:" يجب أن يحرص عليها وأن يحرص على علاجاته فيها وأن يواكبها باستمرار. وأكد على أن المؤسسات الصحية تحرص على أن تقدم أفضل ما لديها لجعل رحلة المريض أو المستفيد عند الوصول إليها في أكبر قدر ممكن من الأمان بتوفير الاشتراطات اللازمة لأن تكون المنشأة آمنة ".