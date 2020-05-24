شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أمريكا تحذر الحوثيين من كارثة كبرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت سفارة الولايات المتحدة الامريكية، لدى اليمن، بيانا تحذيريًا لجماعة الحوثي بشأن ناقلة صافر، التي ترسو على بُعد 4.8 أميال بحرية من ميناء عيسى النفطي، في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

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وقالت السفارة في بيانها السبت، إن جماعة الحوثي مسؤولة عن اعاقة فريق الخبراء المكلف بفحص واصلاح ناقلة تخزين النفط “صافر” لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للناقلة.

وجددت السفارة، دعوتها لجماعة الحوثي السماح باجراء اصلاحات مستعجلة للناقلة المحملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام قبل فوات الأوان.

وحذرت من حالة الناقلة المتدهورة التي يسيطر عليها الحوثيون، وتداعيات تسرب النفط في البحر، الذي قد يخلف كارثة بيئية هي الأكبر من نوعها في المنطقة.





وتتبادل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، الاتهامات بمنع وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة المكلف بتقييم وصيانة الناقلة التي تضم أكثر من مليون برميل من النفط الخام.