شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ عبدالرحمن السديس يثير ضجة بدعائه على المغردين في تويتر (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب دعاء ختمة القرآن من صلاة التهجد ليلة 29 رمضان.

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حيث قال السديس في دعائه: "اللهم أعذنا من الفتنة ومن دعاتها، ومن قنواتها، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول، وفتنة العمل وفتنة التغريدات، يا رب الأرض والسموات.. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومناهج التعليم ومواقع التواصل واجعلها في عز الإسلام وجمع كلمة المسلمين وخدمة الدين والأوطان".

وتعليقًا على ذلك، قال شاهين السليطي: "شكرًا إنك نورتنا يا شيخ السديس، ودعوت أن يقينا الله فتنة القول والعمل والتغريدات. سؤال أثابك الله يا شيخ: هل الهاشتاقات من الفتن؟ وهل الذباب الإلكتروني الذي يملأ مركز اعتدال في الرياض من الفتن"؟.

وكان "السديس" أثار ضجة واسعة حينما قرر الدعاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بأنه يقود العالم والإنسانية إلى مرافئ الأمن والسلام والاستقرار والرخاء، ودعا له بأن يسدّد الله خطاه ويبارك جهوده.

وقال "السديس: "إن الملك سلمان ووليّ العهد محمّد بن سلمان مشاركان مع ترامب في خدمة الإنسانية"، داعيًا للجميع بعد أن وضعهم في سلّة واحدة من الأمانة السياسية والنقاء الديني.