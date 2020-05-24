شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اليمنية توجه دعوة مهمة لجميع المواطنين بمناسبة عيد الفطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية دعوة مهمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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وأهابت الوزارة، بجميع المواطنين، الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس المستجد، خلال أيام عيد الفطر، مؤكدة بأن عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية سيزيد من انتشار الفيروس في المحافظات، وسيصل إلى المناطق التي لم يصلها بعد، خصوصاً مع خروج الناس من المدن إلى الأرياف في إجازة العيد.





وفي تصريحات، أدلى بها مساء اليوم السبت، أكد وزير الصحة ناصر باعوم، على ضرورة قيام السلطات المحلية في المحافظات بفرض الرقابة على تنفيذ الإجراءات وتوعية المواطنين بالبقاء في المنازل وعدم التجمعات والخروج إلا للضرورة القصوى.

وأضاف أن استمرار الحركة في الأسواق والمولات والمنتزهات غير منطقي، وأن “الاستهتار في أخذ الاحتياطات أمر غير مقبول، ويزيد من تفشي الوباء”.

ونقلت وكالة سبأ عن باعوم قوله أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المانحين والمنظمات لمساندة جهود الحكومة في مكافحة الأوبئة والفيروسات وإرسال خبراء لتشخيص الوضع الوبائي، ومساعدتها في إدارة الأزمة الوبائية، لافتاُ إلى أن كل ما يصل من المانحين والمنظمات من أجهزة ومستلزمات طبية ووقائية يتم توزيعه على كافة المحافظات.

وطالب الجميع بتوحيد قنوات العمل تحت مظلة وزارة الصحة العامة والسكان، وتبادل المعلومات والإحصائيات بحالات الإصابة والوفاة لتنسيق الجهود لمجابهة الوباء.