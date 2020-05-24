شكرا لقرائتكم خبر عن حالات الوفاة بكورونا في اليمن أكثر من حالات الإصابة اليوم السبت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اليمن، قبل قليل ، تسجيل 7 حالات جديدة، ليترفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليمن إلى (212) حالة، بينها (39) حالة وفاة و(6) حالات تعافي.

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وتفصيلًا قالت اللجنة إنها سجلت اليوم السبت، 5حالات في محافظة حضرموت بينها حالة وفاة وفي محافظة شبوة (حالتان) بينها حالة وفاة.

وذكرت اللجنة على حسابها الرسمي، في تويتر، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة لحالات إصابة سبق وأن تم الإعلان عنها في الأيام الماضية ما يجعل حالات الوفاة المسجلة اليوم أكبر من الحالات المصابة والبالغ عددها 5 حالات في حين إجمالي الحالات المتوفاة اليوم بلغت 6 حالات .