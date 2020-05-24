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عدن - ياسمين التهامي - ينصح الخبراء بتناول بعض المشروبات لحرق الدهون من الجسم ووقايته من السموم المختلفة.

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هذه المشروبات تحرق الدهون من البطن وتخلص الجسم من جميع السموم

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وذكر موقع "ويب طب" عدة مشروبات تساعد بعض على حرق دهون البطن والجسم كما تحسن الأيض وتخلص من السموم، نوردها لكم فيما يلي:

* مشروب خل التفاح

ويساعد خل التفاح في تنظيف القولون وتحسين عملية الهضم.

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ومن الأفضل إضافة ملعقة منه إلى كوب من الماء، كما يمكن إضافة عصير نصف ليمون إليه.

*الماء الدافئ بالعسل والليمون

يزيل الليمون السموم من الجسم، لاحتوائه على فيتامين “سي” ذو الخصائص المضادة للأكسدة. بالإضافة إلى ذلك فهو يحفز حرق الدهون.

الوصفة: عصير نصف ليمونة وملعقة عسل أبيض إلى كوب من الماء الدافىء ويمكن إضافة شريحة صغيرة من الزنجبيل إلى المزيج.

* شاي الكركم

ويساعد الكركم في التخلص من السموم والحفاظ على الصحة بشكل عام.

الوصفة: إضافة ملعقة من مسحوق الكركم وملعقة من الزنجبيل إلى الماء المغلي، كما يمكن وضع ملعقة من العسل الأبيض.

*الشاي الأخضر

ويحتوي الشاي الأخضر على كثير من مضادات الأكسدة كما يزيل السموم ويحسن التمثيل الغذائي.

الوصفة: إضافة ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر إلى الماء المغلي، وتركها لتغلي لمدة دقيقتين إلى ثلاثة دقائق، ثم تناولها بعد أن تبرد قليلا.

*العصير الأخضر

تساعد الخضراوات التي تحتوي على الحديد إلى توصيل الأكسجين إلى الخلايا ومقاومة التعب والإرهاق.

ويتكون العصير الأخضر من الجرجير والسبانخ والبقدونس والخس والكرفس، فكل هذه العناصر مفيدة للصحة والجسم.

*شاي الزنجبيل

يعد الزنجبيل علاجا فعالا لآلام المعدة، وبالتالي فإن تناول شاي الزنجبيل في الصباح يمكن أن يخفف من آلام المعدة والغثيان والقيء والإسهال.