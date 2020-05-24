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عدن - ياسمين التهامي - شهدت الصين تراجعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المنقولة محليا منذ مارس آذار بعد أن ساعدتها القيود الصارمة على تنقل الناس في السيطرة على الوباء في مناطق كثيرة من البلاد.

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بشرى سارة من الصين بشأن كورونا

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واليوم السبت، أصدرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، بيانا أكدت فيه عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لتصبح أول مرة لا يتم فيها تسجيل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في مدينة ووهان بوسط الصين ديسمبر الماضي.

وجاء في بيانها: "أربع حالات جديدة تم تسجيلها يوم الخميس. وتم تسجيل حالتين جديدتين مشتبه بهما إحداهما واردة من الخارج في شنغهاي والأخرى منقولة محليا في إقليم جيلين بشمال شرق الصين" كما أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض تراجع من 35 قبل يوم إلى 28 حالة". بحسب وكالة رويترز.

يذكر أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا بلغ في البر الرئيسي 82971 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.