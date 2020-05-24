السعودية اليوم / إقامة صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة والاحترازات الصحية اللازمة إضافة ثانية



وأضاف معاشر الإخوة : ومن دروس هذه الجائحة العجيبة : ( صلوا في رحالكم ) ، ( صلوا في بيوتكم ) ، إن الذي أمر بقوله : حي على الصلاة ، حي على الفلاح في الأحوال المعتادة ، هو الذي أمر بقوله : ( صلوا في بيوتكم ) ، ( صلوا في رحالكم ) في أحوال النوازل،(صلوا في رحالكم ) رمز عظيم لإبراز مكانة الإنسان ، وتجسيد حقوق الإنسان في هذا الدين ، إنه إيقاف لصلاة الجمعة والجماعة ، والتي هي من أعظم المطلوبات والقربات ، كل ذلك من أجل الحفاظ على صحة الإنسان، إنه من أبرز تجليات الرحمة الربانية بهذا الإنسان ، أي رحمة أعظم من أن يشرع هذا الدين ترك الجمعة والجماعة ليصلي في البيت حفاظا على صحته ، الله أكبر ، إن الركن الأعظم والبناء الأهم في الإسلام هو الإنسان ، وحياته ، وصحته، الله أكبر ، عنت الوجوه لعظمته ، والله أكبر ، أجرى المقادير بحكمته .

وأردف إمام وخطيب المسجد الحرام يقول أيها المسلمون : ومن دروس هذا المخلوق الصغير : أنه فضح فلسفة المادية القاسية التي لا ترى الإنسان إلا عبدا يدير عجلات الاقتصاد ، ويحرك الآت المصانع ، تحافظ على صحته ليبقى قويا متمكنا من إدارة هذه العجلات وتحريك هذه الآلات ، ولما احتاج هذا الإنسان إليها في صحته تخلت عنه وتنكرت له، المشكلة ليست في الأوبئة ، ولا في الحروب ، ولا في الأوقات ، بل هي في الأخلاق ، والمبادئ ، وحفظ حق الإنسان ، حفظا حقيقيا في عدل ، وصدق ، ورحمة ، هذه المادية الجافة تركت المسنين ، والضعفاء ، والمرضى لمصيرهم ، أما ديننا فيقول نبيه صلى الله عليه وسلم : " إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم " ، متفق عليه، هذه الجائحة وهذه الداء كشفت عن الدول الصارمة الحازمة التي أخذت بالأسباب ، وحفظت - بإذن الله - أنفسها وشعوبها ، وتعاملت مع سنن الله ، بينما تقاعست دول وتثاقلت حتى أخذ منها هذا الداء ما أخذ، الله أكبر ما تعاقبت الأهلة هلال بعد هلال ، والله أكبر ، رب رمضان ورب شوال .

ومضى معاليه يقول معاشر الأحبة : وتأتي هذه الدولة المباركة المملكة العربية

وأكد الشيخ صالح بن حميد انه برز في هذه الدروس : حسنُ مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمور ، وعَظِمُ أثره في : الرضا ، والطمأنينة ، والاستقرار ، وبروز جهود الدولة المباركة ، وحسن رعايتها لمن يقيم على أراضيها ، ومشاركة ذوي اليسار كل بما هو من طبيعة عمله واختصاصه واهتمامه : من مال ، ومرافق من فنادق ، ومستشفيات ، ومساكن وغيرها ، جُعِلَتْ كلُّها تحت تصرف الدولة، نماذج مشرفة من البذل والعطاء والدعم الظاهر لقرارات الدولة ، والتزامها ، وخدمة الناس ، فاهنأوا بعيدكم ، واستبشروا بفضل الله عليكم ( قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ) ? ، الله أكبر، استوى على العرش بقدرته ، والحمد لله زاد المؤمنين تواضعا بعزته .

وبين معاليه أن النجاة والنجاح في هذا الابتلاء هو في حفظ مكتسبات المحن ، وهي مكتسبات منها ما هو في جنب الله وجنابه عز شأنه من الرضا ، والصبر ، وحسن التوكل ، والرجوع إليه ، والتعلق به ، ولزوم طاعته سبحانه : الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ . فتكون الرحمة ، والصبر ، والهدى : أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.

وأبان معاليه أن من المكتسبات التجاوب مع التعليمات، والتعاون مع الجهات ليكون المسلم على مستوى المسؤولية في الثقافة ، والسلوك ، والالتزام بالأنظمة ، والابتعاد عن الشائعات ، وتقدير إجراءات الدولة وقراراتها، الغمة ستنكشف - بإذن الله - ولكن ماذا بعد ؟؟، الناجي من هذا الوباء هو من فهم الرسالة وسارع إلى التوبة ، وأعاد ترتيب حياته وأولياته، الناجي من أدرك أن الأمان ليس في مال يكنز ، ولا منصب يرتقى ، الأمان هو رضى الله ، وحسن الخاتمة ، والاستعداد للرحيل، هذا البلاء جاء ليربي ويصلح من السلوكيات الخاطئة، الابتلاءات إذا توالت تولًّت ، وإذا حلت اضمحلَّت ، فهي في غالبها للتهذيب لا للتعذيب.

// يتبع //

06:51ت م

0015



وأضاف معاشر الإخوة : ومن دروس هذه الجائحة العجيبة : ( صلوا في رحالكم ) ، ( صلوا في بيوتكم ) ، إن الذي أمر بقوله : حي على الصلاة ، حي على الفلاح في الأحوال المعتادة ، هو الذي أمر بقوله : ( صلوا في بيوتكم ) ، ( صلوا في رحالكم ) في أحوال النوازل،(صلوا في رحالكم ) رمز عظيم لإبراز مكانة الإنسان ، وتجسيد حقوق الإنسان في هذا الدين ، إنه إيقاف لصلاة الجمعة والجماعة ، والتي هي من أعظم المطلوبات والقربات ، كل ذلك من أجل الحفاظ على صحة الإنسان، إنه من أبرز تجليات الرحمة الربانية بهذا الإنسان ، أي رحمة أعظم من أن يشرع هذا الدين ترك الجمعة والجماعة ليصلي في البيت حفاظا على صحته ، الله أكبر ، إن الركن الأعظم والبناء الأهم في الإسلام هو الإنسان ، وحياته ، وصحته، الله أكبر ، عنت الوجوه لعظمته ، والله أكبر ، أجرى المقادير بحكمته .وأردف إمام وخطيب المسجد الحرام يقول أيها المسلمون : ومن دروس هذا المخلوق الصغير : أنه فضح فلسفة المادية القاسية التي لا ترى الإنسان إلا عبدا يدير عجلات الاقتصاد ، ويحرك الآت المصانع ، تحافظ على صحته ليبقى قويا متمكنا من إدارة هذه العجلات وتحريك هذه الآلات ، ولما احتاج هذا الإنسان إليها في صحته تخلت عنه وتنكرت له، المشكلة ليست في الأوبئة ، ولا في الحروب ، ولا في الأوقات ، بل هي في الأخلاق ، والمبادئ ، وحفظ حق الإنسان ، حفظا حقيقيا في عدل ، وصدق ، ورحمة ، هذه المادية الجافة تركت المسنين ، والضعفاء ، والمرضى لمصيرهم ، أما ديننا فيقول نبيه صلى الله عليه وسلم : " إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم " ، متفق عليه، هذه الجائحة وهذه الداء كشفت عن الدول الصارمة الحازمة التي أخذت بالأسباب ، وحفظت - بإذن الله - أنفسها وشعوبها ، وتعاملت مع سنن الله ، بينما تقاعست دول وتثاقلت حتى أخذ منها هذا الداء ما أخذ، الله أكبر ما تعاقبت الأهلة هلال بعد هلال ، والله أكبر ، رب رمضان ورب شوال .ومضى معاليه يقول معاشر الأحبة : وتأتي هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية لتصنع قرارات تاريخية ، وتضع رؤية ثاقبة ، تضع صحة من يعيش على هذه الأرض الطاهرة من مواطن ومقيم في ميزان ديني ، وبعد إنساني ، فجندت كل القطاعات ، واستنفرت كل الطاقات على مدار الساعة - مستعينة بالله ثم برجالها وإمكاناتها - لمواجهة كل الاحتمالات ، فلقد منح الله - بمنه وفضله - هذه الدولة الحكمة وحسن التصرف ، فجندت كل طرائق الوقاية ، ووفرت كل سبل العلاج ، وهيأت أسباب الراحة ، والطمأنينة ، والعيش الكريم ، في كل الاتجاهات ، وللجميع بدون استثناء، لا بد في هذا المقام من - كلمة تقدير وشكر وعرفان لهؤلاء : الأبطال المرابطين من رجال الأمن ، ورجال الصحة ، والخدمات الاجتماعية ، والعلماء ، والدعاة ، ومن يعمل معهم ، وأعانهم ، وأيدهم ، ودعا لهم ، هؤلاء جميعاً الذين يعيشون للمجتمع ، ومن أجل المجتمع ، في ظل هذه الدولة المباركة ، وتحت توجيهاتها وتعليماتها، ووقفة تقدير لهذه الخدمات الكبرى التي تقدمها كل الجهات المتخصصة في الدولة عناية طبية فائقة ، وتسهيلات لمتطلبات المعيشة عالية.وأكد الشيخ صالح بن حميد انه برز في هذه الدروس : حسنُ مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمور ، وعَظِمُ أثره في : الرضا ، والطمأنينة ، والاستقرار ، وبروز جهود الدولة المباركة ، وحسن رعايتها لمن يقيم على أراضيها ، ومشاركة ذوي اليسار كل بما هو من طبيعة عمله واختصاصه واهتمامه : من مال ، ومرافق من فنادق ، ومستشفيات ، ومساكن وغيرها ، جُعِلَتْ كلُّها تحت تصرف الدولة، نماذج مشرفة من البذل والعطاء والدعم الظاهر لقرارات الدولة ، والتزامها ، وخدمة الناس ، فاهنأوا بعيدكم ، واستبشروا بفضل الله عليكم ( قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ) ? ، الله أكبر، استوى على العرش بقدرته ، والحمد لله زاد المؤمنين تواضعا بعزته .وبين معاليه أن النجاة والنجاح في هذا الابتلاء هو في حفظ مكتسبات المحن ، وهي مكتسبات منها ما هو في جنب الله وجنابه عز شأنه من الرضا ، والصبر ، وحسن التوكل ، والرجوع إليه ، والتعلق به ، ولزوم طاعته سبحانه : الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ . فتكون الرحمة ، والصبر ، والهدى : أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.وأبان معاليه أن من المكتسبات التجاوب مع التعليمات، والتعاون مع الجهات ليكون المسلم على مستوى المسؤولية في الثقافة ، والسلوك ، والالتزام بالأنظمة ، والابتعاد عن الشائعات ، وتقدير إجراءات الدولة وقراراتها، الغمة ستنكشف - بإذن الله - ولكن ماذا بعد ؟؟، الناجي من هذا الوباء هو من فهم الرسالة وسارع إلى التوبة ، وأعاد ترتيب حياته وأولياته، الناجي من أدرك أن الأمان ليس في مال يكنز ، ولا منصب يرتقى ، الأمان هو رضى الله ، وحسن الخاتمة ، والاستعداد للرحيل، هذا البلاء جاء ليربي ويصلح من السلوكيات الخاطئة، الابتلاءات إذا توالت تولًّت ، وإذا حلت اضمحلَّت ، فهي في غالبها للتهذيب لا للتعذيب.// يتبع //06:51ت م0015

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.