السعودية اليوم / إقامة صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام والمسجد النبوي وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة والاحترازات الصحية اللازمة



مكة المكرمة / المدينة المنورة 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

أدى المسلمون صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى، والاحترازات الصحية اللازمة.

وأم المصلين في المسجد الحرام معالي المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، حيث حمد الله وأثنى عليه بما قدر وأعطى، وابتلى ووقى،بعلمه وحكمته، موصياً المسلمين بتقوى الله فهي التجارة الرابحة.

// يتبع //

06:19ت م

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