السعودية اليوم / تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا



برلين 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 31 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8247 حالة.

// انتهى //

06:11ت م

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برلين 01 شوال 1441 هـ الموافق 24 مايو 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد 431 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الإصابة 178281 حالة .وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس 31 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8247 حالة.// انتهى //06:11ت م0010

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