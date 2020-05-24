السعودية اليوم / نائب أمير منطقة المدينة المنورة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة عيد الفطر المبارك



المدينة المنورة 01 شوال 1441هـ الموافق 24 مايو 2020م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظه ويعيد عليه - أيده الله - هذه المناسبة السعيدة وهو بموفور الصحة والعافية.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

06:09ت م

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المدينة المنورة 01 شوال 1441هـ الموافق 24 مايو 2020م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظه ويعيد عليه - أيده الله - هذه المناسبة السعيدة وهو بموفور الصحة والعافية.كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليُمن والبركات وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.// انتهى //06:09ت م0004

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