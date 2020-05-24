السعودية اليوم / الصين تعلن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وقالت اللجنة إن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الثالثة منقولة محليا.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 82974 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

// انتهى //

05:43ت م

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شنغهاي 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) في البر الرئيسي يوم السبت بعد أول يوم من عدم تسجيل أي حالات جديدة منذ بدء تفشي المرض.وقالت اللجنة إن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج في حين كانت الثالثة منقولة محليا.وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي 82974 حالة بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //05:43ت م0243

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