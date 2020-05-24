السعودية | وزير المالية السعودي: اقتصادنا متين وسيتخطى أزمة الوباء

شكرا لقرائتكم وزير المالية السعودي: اقتصادنا متين وسيتخطى أزمة الوباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الأحد، متانة اقتصاد المملكة وقدرته على التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتخطيها رغم الحاجة الملحة لخفض النفقات.
وقال الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن "الاقتصاد السعودي قادر على استيعاب تراجع الإيرادات والعجز في الميزانية".
إجراءات صارمة ومؤلمة
وكان الوزير السعودي أكد في مقابلة سابقة مع العربية مطلع الشهر الحالي، أن المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وقد تكون مؤلمة. وأضاف أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة.
كما أوضح الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
أما حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية فقال في حينه إنها كانت إجراءات حازمة وسريعة جدا، وأن الأثر الحقيقي لجائحة كورونا سيظهر غالبا في الربع الثاني وما بعده.
إلى ذلك، أوضح أن أرقام الميزانية للربع الأول لم تظهر أثر كورونا بشكل كبير، وأن السعودية ملتزمة باستدامة المالية العامة وبتوفير ما يلزم لمواجهة الجائحة. وقال إن العالم والمملكة لن يعودا لما كان عليه بعد كورونا لتغير الأنشطة الاقتصادية، مضيفاً أن "الإيرادات انخفضت بشكل كبير سواء النفطية أو غير النفطية منذ مطلع العام، والحكومة تنظر في مجموعة كبيرة جدا من الخيارات للتعامل مع الجائحة".
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