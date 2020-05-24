بالأرقام.. لجنة متابعة مستجدات كورونا تستعرض آخر تطورات الفيروس

عقدت اللجنة المعنيّة بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم السبت, اجتماعها الرابع والتسعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، واستعرضت الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره.

وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول, داعية للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي أوضح خلاله مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (5231328) حالة, تعافى منها (2072768) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (338612) ألف حالة.

توزيع الإصابات

وأشار إلى أن ما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (2442) حالة، وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (794) حالة، ومكة المكرمة (466) حالة، وجدة (444) حالة، والمدينة المنورة (273)، والدمام (79) حالة، والجبيل (77) حالة، وحائل (45) حالة، والطائف (31) حالة، والهفوف (28) حالة، والظهران (23) حالة، والقطيف (22) حالة، والخبر (21) حالة، وبريدة (21) حالة، وينبع (20) حالة، وخليص (15) حالة، و وتبوك (9) حالات، وبيش (8) حالات، والنعيرية (6) حالات، والخرج (6) حالات.

أما حوطة بني تميم (4) حالات، ووادي الدواسر (4) حالات، والجفر(3) حالات، وأبها (3) حالات، وخميس مشيط (3) حالات، والعيون حالتان، ورأس تنورة حالتان، وسلوى حالتان، والبطحاء حالتان، وسبت العلايا حالتان، والباحة حالتان، والمزاحمية حالتان، والسليل حالتان، وحالة واحدة في كل من صفوى، وعنيزة، والرس، وعقلة الصقور، والاسياح، وبيشة، والبشائر، والهدا، وأم الدوم، وظلم، والليث، وبلجرشي، وحقل، والطوال، وصامطة، وحفر الباطن، وشرورة، والدلم، ووليلى، والحريق, وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (70161) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًّا (28546) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (339) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

أعداد المتعافين

وبين أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (2442) حالة، 35% من الحالات تعود لسعوديين و65% لغير سعوديين، و21% من الحالات للإناث، و79% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 10%، والبالغون 86%.

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كما وصل عدد المتعافين إلى (41236) حالة بإضافة (2233) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (379) حالة، بإضافة (15) حالة وفاة جديدة، وهي (3) حالات اثنتان في مكة لسعوديين عمرهما 50 و41 عامًا، وواحدة لسعودي في بيشة يبلغ من العمر 60 عامًا، و(12) حالة لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، والرياض، والدام، وبيشة، وتتراوح أعمارهم بين 32 و84 عام، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة، وبلغت نسبة التعافي 59% ونسبة الوفيات 0،54%.

الفحوصات المخبرية

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة أفاد متحدث الصحة أنه جرى إضافة فحوص جديدة بعدد (17558) فحصاً جديد ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (684615) فحصاً، مشيراً إلى أن الفحوصات مستمرة.

وبارك العبدالعالي للجميع تمام شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله للجميع القبول، مقدماً شكره الجزيل للجميع في هذه الأيام المباركة لما قدموه خلال الفترة التي مضت من التزام ساد بشكل عام على السلوكيات الصحية والمظهر المجتمعي في هذه البلاد المباركة، كما قدّم شكره لكل الكوادر العاملة في جميع الميادين الصحية، والأمنية وغيرها من الكوادر الخدمية وكافة الجهات المساندة في كل ميادين الخدمة وما سيقدمونه خلال أيام العيد.

التقييم الذاتي

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: "إن التقييم الذاتي وطريقة الاطمئنان على أنفسنا ومن حولنا من أفراد الأسرة وذلك من خلال إجراء اختبار كورونا عبر تطبيق موعد بإجراء تقييم ذاتي الذي أسهم في أكثر من (1000000) مليون تقييم فيما مضى في اطمئنان مئات الآلاف من المواطنين على صحتهم واعطائهم المعلومات والوصول إلى عدد من المرض الذين تم اكتشاف المرض فيهم بشكل مبكر وبالتالي تم معالجتهم في وقت مبكر أيضًا وتشافيهم بحمد الله".

وجدّد المتحدث لوزارة الصحة الإشارة إلى أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا https://covid19awareness.sa/ وعش بصحة، حاثاً الجميع على الإطلاع عليه.

كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، التي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب من خلال الرقم 920005937.

كما يمكن الاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.