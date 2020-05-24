بالصور.. العثور على جثة مواطن في بئر ارتوازية بالنبهانية

فرق الإنقاذ بالدفاع المدني انتشلت جثته
انتشلت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمحافظة النبهانية جثة مواطن سقط في بئر ارتوازية تقع في مزرعة مهجورة بالعمودة الجنوبية، التابعة لمركز الفوارة.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل أنه تم العثور عليه في بئر ارتوازية بعمق ( 15 م) وتم إخراجه حثةً (رحمه الله) عند الساعة العاشرة من صباح السبت.
وأضاف العقيد أبا الخيل أنه تمت الاستعانة في هذا الحادث بالتجهيزات الفنية في أعمال الدفاع المدني التخصصية كسيارة التجهيزات الفنية في أعمال الإنقاذ المائي، وكاميرا الإنقاذ في الآبار، وكذلك ونش الأكتروس بالإضافة إلى منصة الإنقاذ في الآبار.
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