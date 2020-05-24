مدارس إتقان التربية تعايد منسوبيها

مملكة الإنسانية علمتنا وأرشدتتا

تقدمت المشرفة العامة على مداس إتقان التربية الأستاذة أمينة بنت علي العسيري بالتهنئة الخالصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لمنسوبي المدارس كافة. وعبرت العسيري عن اعتزازها بالجهود التي بذلها فريق العمل بالمدارس رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا قائلة: إننا تعلمنا الوفاء والإنسانية من قادتنا ملوك الإنسانية وإن من واجبنا تقدير العاملين المخلصين ولا يفوتنا بهذه المناسبة تهنئة قيادة وحكومة وشعب المملكة راجين الله أن يمنّ على العالم بالصحة والعافية.

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